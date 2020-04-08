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Nihat Özdemir: İndirim işine karışmayız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili konuştu.

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Türkiye’de karantina nedeniyle herkes işlerini yavaşlatırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yoğunluğu o denli fazla. Futbolun durmasıyla yaşanan mali ve idari sorunları çözmek için gecesini gündüzüne katan Özdemir, kulüplerin bu konudaki yaklaşımlarına ise müdahil olmayacaklarını söyledi.

''Her kulüp ücret konusunda kendi çözümünü üretecek''
Akşam'a konuşan Özdemir, şu ifadeleri kullandı; ''Her kulüp ücret konusunda kendi çözümünü üretecek. Kulüpler hangi futbolcuyla, hangi şartlarda anlaşmış, hangi sözleşmeleri yapmış ben bilmem ki. Her kulübün maddi durumu ve şartları farklı. Onlar kendisi değerlendirecek.''

''Bankalarla yeniden durum değerlendirmesi yapabilir”
Bankalarla kulüpler arasında yapılan anlaşmalar hakkında konuşan Özdemir, “O konu da kulüpleri ilgilendiren bir durum. Her kulüp kendi mali şartlarına göre bankalarla yeniden durum değerlendirmesi yapabilir” ifadesini kullandı. Bir başka önemli konu da Finansal Fair Play anlaşmasıydı.'' dedi.

''Finansal Fair Play bize ait bir durum''
UEFA’nın bu konudaki esnek tavrından sonra TFF’nin de bir istisnai durum senaryosu yazıp yazmayacağıyla ilgili de konuşan Özdemir, “Finansal Fair Play bize ait bir durum. Liglerin başlamasından sonra Milli Finansal Fair Play sistemini, kriterlerini zamanlama yönünden ve şartlar yönünden oturup yeniden konuşacağız.” dedi.

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