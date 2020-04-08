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İstanbul ilçeleri coronavirüs vaka sayısı! Haritaya göre en çok korona olan ilçeler

İSTANBUL koronavirüs haritasına göre vaka sayıları kıyı kesimlerinde yoğunlaştı. Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Çekmeköy, Ümraniye anadolu yakasındaki dağılımın en yoğun olduğu ilçeler oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez iller bazında koronavirüsün yoğun olduğu ilçeleri gösteren haritaları da paylaştı. Koca bilim kurulu toplantısının ardından 7 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'deki vaka sayılarını da duyurdu. 3 bin 892 yeni vakanın tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 109'a çıktı. 76 kişinin yaşamını yitirdiği 7 Nisan tarihi itibariyle toplam can kaybı ise 725 oldu. Bugüne kadar koronavirüs kapan 1582 kişi iyileşti, toplam test sayımız da 222 bin 868'e yükseldi. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de test sayısı 30 bine çıkacak.

İstanbul koronavirüs haritasına göre vaka sayıları kıyı kesimlerinde yoğunlaştı. Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Çekmeköy, Ümraniye anadolu yakasındaki dağılımın en yoğun olduğu ilçeler oldu. Avrupa yakasında ise Eminönü, Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Maslak hattında yoğunlaşma var. İstanbul'un ilçelerinin vaka dağılım haritaları da şöyle:

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