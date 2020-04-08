Ekrem İmamoğlu İstanbul'da koronavirüsün en çok yaşandığı üç ilçeyi açıkladı

İSTANBUL'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok yaşandığı üç ilçenin Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a sahra hastanesinin de yanlış yere yapıldığını iddia etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüsün en yoğun olarak görüldüğü ilçeleri açıkladı: "Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz" diyen İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'na koronavirüs hastanesi kurulmasının da yanlış olduğunu iddia etti. İşte İmamoğlu'nun Fox TV'de Çalar Saat Programı'nda İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamalardan satır başları...

- İstanbul'daki koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı olan şu: Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada.

- Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek.

Kırsala gittikçe azalıyor

- Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu’ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı’ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle…

Sağlık Bakanlığı dün İstanbul'un koronavirüs haritasını yayınlamıştı.

Sokağa çıkma yasağı ısrarını sürdürdü

- Biz herhangi bir şehir küçük bir şehir değiliz. Bu yüzden ısrarımız bu. Ekrem İmamoğlu'nun şahsi ısrarı gibi algılanmasın.

- Bunu ben söylemiyorum, bilim kurulları söylüyor. Duyumumuza göre Ankara'daki Bilim Kurulu da söylüyor. Kendi çalıştığımız bilim kurulumuz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. 20'ye yakın uzman insanımız bizimle birlikte çalışıyorlar. Her gün raporları geliyor bana.

- Kesinlikle tecrit diyorlar. Sokağa çıkma yasağı olmasın, güçlü bir tecrit diyelim adına. Bizim tahminlerimize göre 300-350 bin insanın İstanbul'a hizmeti söz konusu. Bunlar kademeli olarak yönetilebilir.

Sağlık çalışanlarımız için seyahat kısıtlaması

* Sağlık çalışanlarımıza seyahat kısıtlaması gelebilir, onlar için otel hizmeti sunuyoruz. Çünkü onlar da evlerinden işlerine gitmiyorlar. Böyle bir tecrit ile birlikte İstanbul'da salgının hızı 2-3 haftada yavaşlayarak aşağı doğru inecek. İstanbul buna hazır.

“Sahra Hastanesini yanlış yere kuruyorlar”

- Sağlık Bakanı'na sahra hastanesi için dosyamızı sunduk. Yenikapı'da kaç günde sahra hastanesi kurulur, 7 bin yatağa ulaşabilir. Alt yapısı var, elektiriği var, jenaratörü var, trafosu var.

- Aynı şey Maltepe için geçerli, Beylikdüzü için geçerli. İlave olarak kapalı alanlar ve kapasitesi itibariyle metro ve steril alanlar olması kaydıyla havaalanlarını da önerdik.

- Pandemi kurulunda Sayın İstanbul Ticaret Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, ‘Dünya Ticaret Merkezi'nin oradaki fuar alanı hazır ve biz burada sahra hastanesi olmasını onaylıyoruz, Londra'da fuar alanını 7 günde sahra hastanesine dönüştürüyorlar diye bir haber okudum.

- Havalimanı'nın karşısında ki arazi hepimizin arazisi o arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. O hat otobüsü, minibüsün duracağı yer değil.