Rüştü Reçber'den ilk açıklama: Bu işin şakası yok

Koronavirüs tedavisi tamamlanan eski milli kaleci Rüştü Reçber, son durumu hakkında bilgi verdi.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 11 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber, son durumu hakkında bilgi verdi.

''Bu işin şakası yok''

İnternethaber'den Recep Kıyatsıl'a konuşan Rüştü Reçber, ''Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim ama 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Aman ricam bu işin şakası yok çok dikkatli olun. Genci yaşlısı dinlemiyor.'' ifadelerini kullandı.

Işıl Reçber: Doktorlar canla başla çalışıyor

Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından Işıl Reçber sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. "Ne güzel bir gün, Allah'ım sana şükürler olsun" diyen Işıl Reçber, şu ifadeleri kullanmıştı; "11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Allah'ım sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın. Çok sevinmem gerekse de her şeyi yarım yaşıyorum aslında. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde. Dostlar, onların babaları, anneleri, sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allah'ım. Doktorlar canla başla çalışıyor."