Reto Ziegler: Fenerbahçe ile yaşadım, kötü bir deneyimdi

Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran efsanelerden Reto Ziegler, koronavirüs (kovid-19) hakkında yaşadıklarını, kariyerini devam ettirdiği Dallas takımına salgının nasıl yansıdığını ifade etti.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen şuanda ise ABD'de Dallas'ta kariyerini devam ettiren yıldız futbolcu Reto Ziegler, koronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Şehrin sokaklarında neredeyse insan yok"

Her yerde olduğu gibi, Dallas'ta da biz şu anda ilginç bir durum yaşıyoruz. İnsanların bu konuyu ciddiye alıyor. Bu büyük şehrin sokaklarında neredeyse insan yok. Herkes neden evde kalması gerektiğini anlıyor ve sosyal mesafe kuralına uyuyor.

"Hoşuma gitmeyen tek şey.."

Eşimle ve kızımla geçirdiğim zamandan memnunum. Kızımın ilk adımlarını gördüm, 1. yaş gününü kutladım. Lig devam etse ve sürekli yolculuk halinde olsak, belki bunları kaçıracaktık. Benim hoşuma gitmeyen tek şey, sevdiğim insanlardan, annem ve babamdan uzak olmak.

"Ne olacağını şuan bilmemiz zor"

Zor olan psikolojik olarak sezonun tekrar ne zaman başlayacağını bilememek. Benim hedefim oynamak. Sabah 6'da kalkıp idman yapmakla bir sorunum yok. ABD'de güzel olan, sezon yıl boyunca sürüyor ve hepimizin Aralık 31'e kadar sözleşmesi var. Bu sezonu bitirmek için güzel bir fark yaratıyor. Durum sürekli değişiyor, ne olacağını şu anda bilmemiz zor.

"Fenerbahçe ile yaşadım, Çok kötü bir deneyimdi"

Sezonun seyircisiz oynanabileceği ihtimali beni rahatsız ediyor. Böyle oynanacağına, oynanmaması daha güzel olacaktır. Ben Türkiye'de, Fenerbahçe ile bu tecrübeyi yaşadım ve gerçekten çok kötü bir deneyimdi."

"İyi teklifler yapan kulüpte olacağım"

1-2 yıl daha oynamak istiyorum. Bana iyi teklifler yapan bir kulüpte olacağım. Her şeye açığım ancak ABD'yi sevdim ve burada kalmak bana çekici geliyor. Ancak yine de benim yaşımda sonrasını planlamaya başlamak da mantıklı olacaktır.

"Sahada olmayı seviyorum"

13'üncü kulübümdeyim, açıkçası bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Benim önceliğim her zaman oynamak oldu çünkü sahada olmayı seviyorum. Mümkün olduğunca bunun için transfer oldum ancak Sampdoria'da 4,5 yıl, Sion'da da 3 yıl oynamışlığım var.

Juventus hakkında pişmanlık yaşıyor

Juventus kariyerimi sürdüremediğim için biraz pişmanlığım var. 2011'de transfer olduğumda, beni transfer eden Luigi del Neri gönderildi ve yerine gelen Conte de bana şans vermedi. Fenerbahçe'ye imza attım ben de. Yine de geçmişe baktığımda, kariyerimle gurur duyuyorum.