Samsun'daki şahıs koronavirüsten korunmak için 400 yıllık ağacı oydu

SAMSUN'da bir şahıs sözde ölümcül coronavirüsten korunmak için skandal bir işe imza attı. Söz konusu kişi 400 yıllık incir ağacında büyük bir oyuk açarak içine girdi. Ağaca verdiği zarar umrunda olmayan şahıs ''Korona gelsin de beni burada bulsun' dedi.

Abone ol

Samsun’un Ayvacık ilçesinde İlkay Gümüşsü isimli vatandaş, babasına ait fındık tarlasında bulunan incir ağacını oyarak içine girdi. Gümüşsü'nün gerekçesi ise koronavirüsten korunmak...

Salgın nedeniyle aklınca farkındalık oluşturmaya çalışan Gümüşsü, ağacın içine girdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"Korona gelsin de beni burada bulsun"

Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen ve evde kalan Gümüşsü, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler.” dedi.