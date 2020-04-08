Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisinin afişini Beşiktaş'a uyarlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilirken, sporcular çeşitli paylaşımlar yapıyor. Daha önce evinde sık sık dizi ya da film izlediğini açıklayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise bu kez farklı bir paylaşıma imza attı.

'La Casa De Beşiktaş'

Beşiktaş teknik patzronu, 'La Casa De Papel' dizisinin afişini Beşiktaş'a uyarlayarak sosyal medya hesabından 'La Casa De Beşiktaş' notuyla paylaştı.

Kimlerin fotoğrafını kullandı

La Casa De Papel'in afişindeki karakterlerin yerine Sergen Yalçın, Vida, Atiba, Ljajic ve Gökhan Gönül'ün fotoğrafları kullanıldı.