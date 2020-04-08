Yardımcısında Koronavirüs çıkan Meral Akşener bakın ilk kimi düşünmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 20 yıldır evlerinde yardımcılık yapan çalışanın corona virüs testi pozitif çıkınca aklına ilk olarak ailesi gelmiş.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki yardımcısına yapılan testte COVID-19 çıkmasının ardından yaşadığı zorlu süreci Hürriyet’e anlattı.

Haberi aldığında onu ilk düşündürenin, ailesi olduğunu belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı; “Yardımcımın COVID-19 olduğunu öğrendiğimde ilk aklıma gelen ailem oldu. Eğer bir bulaşı olduysa oğlum, eşim onları düşündüm. Torunumu uzun süredir telefon aracılığıyla görüyorum. Ondan yana içim rahat. Konu kendime gelince de, elbette bir tedirginlik yaşadım. Ne bir nefes eksik, ne bir nefes fazla.

''Hastalığı hafif seyrediyor''

İman etmiş olsak da, insan tedirgin oluyor. Bilimin bile henüz net tanımadığı bir belayla karşı karşıyayız. Testler yapıldı, sonuç geldi, rahatladık. İkinci bir teste şimdilik ihtiyaç duyulmayacak gibi. Çalışanımın sağlık durumunu ilk anda itibaren takip ediyorum. Yıllardır evimizin bir parçasıdır. Hastalığı hafif seyrediyor. Durumu gayet iyi.

''İki televizyon yayını için dışarı çıktım''

Son iki haftadır yalnızca iki televizyon yayını için dışarı çıktım. Günün büyük bölümü evde bilgisayar başında çalışarak geçiyor. Salgınla ilgili kurul oluşturduk. Olumlu adımları takdir etmenin yanı sıra hükümete önerilerimiz de oluyor. Bir kısmının uygulanmasından da memnuniyet duyuyoruz. Uzun zamandır bekleyen kitaplar vardı, okuyorum. Mutfakta da vakit geçiriyorum. Bir yandan bilimin ışığına inanırım, diğer yandan da maneviyatımızın ışığına.

''Herkesin şapkasını önüne koyma vaktidir''

Salgın özgürlüğün, sağlığın, kendimize zaman ayırmanın kıymetini hatırlattı. Bu vakitler, herkesin şapkasını önüne koyma vaktidir. Sürecin sonunda yapmak istediğim ilk şey torunumu görmek, ardından deniz kenarında yürümek. Tabiat bize mesaj veriyor. Ve hayvanlar da tabiatın bir parçası, onları unutmayalım.”