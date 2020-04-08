HABER /  MEDYA

Beyin kanaması geçiren Çağlan Tekil hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanamasının ardından 15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda olan Müzik Yazarı ve Radyo Programcısı Çağlan Tekil,hayatını kaybetti

Abone ol

15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda bulunan Müzik Yazarı ve Radyo Programcısı Çağlan Tekil, yaşamını yitirdi. Tekil, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan Tekil'in ölüm haberini duyuran Radyo Eksen, paylaşımda şu ifdelere yer verdi:

"Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüsün yayıldığı Vuhan'da karantina kaldırıldı
ABD'de koronavirüsten ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor
Bakan Albayrak açıkladı: Ödemeler bu hafta başlıyor
Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 kişi arttı
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
La Casa de Papel'in Helsinki'sinden 'İstanbul' yanıtı
3 yaşındaki çocuğa koronavirüs teşhisi
FIFA: Futbolcu sözleşmeleri ligler bitene kadar geçerli sayılacak
Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Beyaz peynirli omlet nasıl yapılır 2 dakikada hazır!
Yorumlar