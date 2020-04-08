Beyin kanaması geçiren Çağlan Tekil hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanamasının ardından 15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda olan Müzik Yazarı ve Radyo Programcısı Çağlan Tekil,hayatını kaybetti

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15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda bulunan Müzik Yazarı ve Radyo Programcısı Çağlan Tekil, yaşamını yitirdi. Tekil, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan Tekil'in ölüm haberini duyuran Radyo Eksen, paylaşımda şu ifdelere yer verdi:

"Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz."