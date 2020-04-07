HABER /  DÜNYA
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 kişi arttı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

Abone ol

Bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Veran, virüs nedeniyle bir günde 1427 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan'ın bu açıklamasının ardından ülkedeki ölü sayısı toplam 10 bin 328'e yükseldi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
Bakan Albayrak açıkladı: Ödemeler bu hafta başlıyor
Devlet Bahçeli: Bu felaketten güçlenerek çıkacağız
7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu anne yapma
ÖNCEKİ HABERLER
Berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır nasıl niyet edilir?
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı Star TV yayın akışından kaldırdı
Star yayın akışı bugün 2020 Sefirin Kızı yeni bölüm var mı?
Yorumlar