Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 kişi arttı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

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Bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Veran, virüs nedeniyle bir günde 1427 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan'ın bu açıklamasının ardından ülkedeki ölü sayısı toplam 10 bin 328'e yükseldi.