HABER /  SPOR

FIFA: Futbolcu sözleşmeleri ligler bitene kadar geçerli sayılacak

Anadolu Ajansı

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Abone ol

FIFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok ligin askıya alındığı hatırlatılırken, maçların normal sürede tamamlanmasının mümkün gözükmediği belirtildi.

FIFA Konseyi tarafından kabul edilen karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı ifade edildi.

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi. 

Koronavirüsün futbola ekonomik olarak büyük zarar verdiği vurgulanırken, kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları tavsiye edildi.

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda FIFA'nın tarafların ekonomik durumlarını göz önüne alarak karar vereceği belirtildi.

Transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceği ve FIFA'nın bu konuda esnek davranacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu vurguladı.

Koronavirüsün futbol koşullarını değiştirdiğini kaydeden Infantino, "FIFA, paydaşlarıyla birlikte yeni koşulların üstesinden gelebilmek için bazı pratik fikirler getirdi. Umuyorum ki bu ortak çaba, futbol dünyasının bir araya gelerek dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a İmamoğlu desteği
Trump, suçu Dünya Sağlık Örgütüne attı
Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 kişi arttı
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
ABD'de koronavirüsten ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini aştı
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
11 köyü karantinada olan Sinop'ta siteye asılan rezil yazıya bakın!
Yorumlar