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Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 357 bin lira, en yüksek 361 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 359 bin 300 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 99 milyon 614 bin 122,16 lira, işlem miktarı ise 249 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 100 milyon 171 bin 676,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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