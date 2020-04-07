HABER /  EKONOMİ
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

BDDK'dan bankalara ucuz kredi uyarısı

BDDK, corona virüsle mücadele kapsamında bankalarca verilen kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BDDK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu anne yapma
Boris Johnson'ın sağlık durumu nasıl İngiliz medyasında bomba iddia
Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu! 17 bin 492 kişiye nakit destek
İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması! Yaralılar var
Covid-19 insan eliyle üretilebilecek bir virüs mü? Prof. Gökhan Hotamışlıgil açıkladı
Kredi çekenler dikkat! Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
ÖNCEKİ HABERLER
7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü
Adet olan kadın kandilde hangi duaları okuyabilir?
Korkutan araştırma! Avrupa'da 160 bin kişi ölecek
TTB Türkiye'de koronovirüs olan sağlıkçı sayısını açıkladı ürküten veriler
Basketbol hocası cani anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü!
Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı ne zaman ödenecek?
Yorumlar