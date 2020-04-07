Basketbol hocası cani anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü!

DENİZLİ'de vicdansız anne henüz bilinmeyen nedenle 4 yaşındaki savunmasız oğlunu boğarak öldürdü. Polis ekipleri Olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Nagihan K., henüz 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, eve gelen ekiplere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı. Nagihan K.'nin basketbol antrenörü oldugu, eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.