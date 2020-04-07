Eczanelerde maske satılmayacak! Türk Eczacıları Birliği'nden maske talimatı!

Parayla maske satışının yasaklanmasınının ardından Türk Eczacıları Birliği (TEB), "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı.

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Ücretli maske satışının yasaklanması kararıyla ilgili Türkiye Eczacılar Birliği'nden açıklama geldi. Eczacılar Birliği yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır."