Covid-19 insan eliyle üretilebilecek bir virüs mü? Prof. Gökhan Hotamışlıgil açıkladı

Tüm dünya toplumlarının sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) insan eliyle üretilebilir mi? Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil, Gazeteci Kemal Öztürkle yaptığı söyleşide, belki de koronavirüsle ilgili bu güne kadar ki en kritik ve en çok merak edilen soruya cevap verdi.

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İşte o söyleşiden o kısım;

Kemal Öztürk: Peki bu virüs yine çok komplo teorisi ama teknik olarak soruyum, böyle bir virüsün insan tarafından üretilmiş olması mümkün mü?

Gökhan Hotamışlıgil: Hayır, şuandaki veriler ve çok veri var biraz önce sözünü ettim hemen mesela çok kısa sürede bu virüsün bütün genetik haritası harf ve harf yayınlandı bütün dünyada bu diziye baktı birçok genetikçiler, biyoinformatikçiler, virologlar hem aile ağacına hem moleküler dizisine bunların hiçbirinden böyle bir olasılık olabileceğini destekleyecek hiçbir bulgu yok yani şuanda böyle bir komplo teorisini destekleyecek hiçbir veri yok ve bence bunla enerji kaybetmeye gerek yok.

Kemal Öztürk: Peki yapılabilir mi? İnsan bir virüs üretebilir mi?

Gökhan Hotamışlıgil: Yani teorik olarak üretebilir tabi şuandaki teknolojinin en azından bazı parçaları onun yapılmasına müsait fakat bir virüsün davranış biçimini önceden kestirip belli bir şekilde kontrol edilebilir hale getirmek falan bunlar tabi biraz hayal ürünü.

Kemal Öztürk: Yani şunu mu demek istiyorsunuz biz bir virüs yapalım gitsin Amerika’yı vursun sadece Amerikalıları öldürsün, 60 yaş üstünü öldürsün veya altını öldürsün, gençler perişan olsun böyle bir kodlanmış virüs üretilemez diyorsunuz?

Gökhan Hotamışlıgil: Şu anda ben onu öngöremiyorum ama tabi benim öngörülerim dar olabilir yani o şekilde de açıklanabilir ama böyle bir şeyin şuanda mümkün olabileceğini göremiyorum kendi dağarcığımın verdiği ipuçlarına göre.

Kemal Öztürk: Yani Harvard da genetik profesörü bunu öngörmüyorsa diğerlerinin de artık buna saygı göstermesi lazım.