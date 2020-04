Tüm dünyanın 10 yılda yapamadığını karantina yaptı! Pandalar ilk kez çiftleşti

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki ay önce ziyarete kapatılan Hong Kong'taki Ocean Park hayvanat bahçesinde bulunan Ying Ying ve Le Le adlı pandalar 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti.

Bunun için 10 yıldır uğraşan yetkilileri şaşırtan dişi panda Ying Ying ve erkek panda Le Le’nin henüz bir yavrusu olup olmayacağı bilinmiyor. Yetkililer, her ikisi de 14 yaşında olan pandaları, ama özellikle Ying Ying’i yakından takip ediyor. Hamileliğin haziran sonlarına doğru kesinleşmesi bekleniyor.

Ocean Park says its resident giant pandas Ying Ying and Le Le have mated naturally for the first time since they started trying a decade ago.



Executive director Michael Boos says it’s “extremely exciting” as there’s a higher chance of pregnancy.



