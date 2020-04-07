Günde 4-5 kez 10 dakika bunu yapın! Coronaya karşı akciğeri güçlendiriyor

TÜRKİYE geneline yayılan koronavirüs ciğerleri hedef alıyor. Uzman doktordan günde 4-5 kez 10 dakika süreyle yapılacak etkili bir nefes egzersizi önerisi geldi.

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Koronavirüs (Covid-19) salgınında hastalığın yaygın semptomlarına vurgu yapan Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, solunum egzersizlerinin akciğer sağlığındaki önemine dikkat çekti.

Hastalığın belirtilerinin boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük, kas eklem ağrısı, nefes darlığı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül şu bilgileri verdi:



-“Virüs önce boğaza daha sonra solunum yollarına ve akciğerlere yerleşiyor. Akciğerin bağ dokusunda iltihap belirtilerine sebep oluyor. Akciğerdeki iltihaplanma organın kana yeteri kadar oksijen vermesini ve karbondioksit salınımı yapmasını engelliyor, bu sebeple koronavirüs (Covid-19) enfekte olanlar, derin nefes alma ihtiyacı hissediyor. Bu aşamada solunum egzersizlerini uygulamak hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun bir nebze azaltılmasında oldukça etkili bir yöntemdir”.

Hergün 4-5 kez 10 dakika süreyle bunu yapın

Uzm. Dr. Sevil Karagül, gün içerisinde sıralı olarak toplamda 10 dakika süre ile günde 4-5 kez tekrarlanmasını önerdiği solunum egzersizlerini hakkında şu bilgileri verdi:

*"Büzük Dudak Solunumu: Kişi rahat bir poziyondayken burundan 2-3 saniye nefes alır, dudaklarını büzerek 5-6 saniye de nefes veririr. Büzük dudak solunumunda dudakların büzülerek kontrollü nefes verilmesi amaçlanır. Bu yöntem, nefes verilmesi sırasında akciğerde hapsolmuş havanın daha kolay salıverilmesini böylece nefes darlığını azaltmayı amaçlar.