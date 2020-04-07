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Kastamonu'da emekli öğretmen komşusunu öldürüp intihar etti

KASTAMONU'da emekli öğretmen olan İlhan Pelenk, bilinmeyen nedenle komşusu Gülten Demir'le tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce Pelenk, komşusunu kurşunların hedefi yaptı. Ardından aynı silahla intihar etti.

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Kastamonu'da, saat 13.00 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Konutları Sitesinde komşu cinayeti meydana geldi.

Evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki emekli öğretmen İlhan Pelenk, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sitede oturan komşusu 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülten Temir ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine, İlhan Pelenk yanındaki tabanca ile Gülten Temir'e ateş etti. Temir, vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Pelenk, daha sona aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temir ve Pelenk'i ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlhan Pelenk ve Gülten Temir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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