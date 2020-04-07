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Tokat'ta 34 yıllık evlilik yüzüklerini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar

TOKAT'ta yaşayan 56 ve 58 yaşlarındaki Gülhanım -İsa Akgül çifti, 34 yıllık evlilik yüzüklerini ve küpelerini polisler aracılığıyla bozdurarak 1310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

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Tokat kent merkezinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Gülhanım- İsa Akgül çifti, 34 yıllık evlilik yüzükleri ile altın küpeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi.

Polisler yüzükleri bozdurup parayı kampanyaya yatırdı

Kronik rahatsızlıkları bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Akgül çifti, 155'i arayarak, polislerden konuyla ilgili yardım istedi. Çift, eve gelen polis ekiplerine kampanyaya bağışlanması için evlilik yüzüklerini ve altın küpeleri teslim etti. Polis ekipleri de duyarlılıklarından dolayı çifte teşekkür ederek, yüzük ve küpeleri teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurdu. Karşılığı olan 1310 lirayı alan ekipler, çiftin adına parayı kampanya hesabına yatırdı. 

"Çorbada tuzumuz olsun" fedakarlığı

Eşinin duygulandığını ve kendisine danışıp ortak karar aldıklarını belirten emekli İsa Akgül, eve gelen polislere, "Eşim evde Cumhurbaşkanı'mızı dinlerken duygulandı. Bana 'Ben küpemi ve yüzüğümü vermek istiyorum, ne diyorsun?' dedi. Ben de destekledim. Aradık geldiniz, arzumuzu, isteğimizi yerine getirdiniz. Aslında biz kendimiz gidip bozdurabilirdik ama ben kendim kalp hastasıyım, hanımda uyku apnesi var. Bu sebeple çıkamıyoruz. Biz kendi kendimizi idare ediyoruz. Ama kendini idare edemeyenlere de bir nebze çorbada tuzumuz olmasını, katkımız olmasını istedik" dedi.

"Az ama sevabı bize yeter"

Gülhanım Akgül ise "Çorbada tuzumuz olsun istedim. Eşime danıştım ve yüzüğüm ile küpemi vermeye karar verdim. Benim sevdiğim küpem ve yüzüğümdü. Az ama sevabı bize yeter, diye verdim" diye konuştu.

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