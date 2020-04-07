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Tutuklu Ronaldinho'ya Koronavirüs darbesi

Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı. Koronavirüsten dolayı Ronaldinho'nun davası hayat normal akışına döndüğü zaman görülecek.

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Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı.

2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu.

Tutuklanarak hapishaneye gönderildi
Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Ailesine videolu mesaj gönderdi
Daha önce hapishane bahçesinde gerçekleştirilen maçta görüntülenen Ronaldinho, bu sefer videolu mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.

Korona mahkemeyi etkileyebilir
Öte yandan Koronavirüs salgını birçok alanda olduğu gibi mahkemelerin görülmesini de etkileyecek. Buna göre Ronaldinho'nun davası hayat normal akışına döndüğü zaman görülecek.

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