HABER /  YEREL
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

PTT önlerinde bariyerli önlem alındı, sosyal mesafeye uyuldu

Demirören Haber Ajansı

SANCAKTEPE ve Bahçelievler'de emekli ikramiyesi ve işsizlik maaşı ödemesi nedeniyle PTT şubeleri önünde kuyruklar oluştu. Demir bariyerlerle sosyal mesafe kuralına uyulurken, vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

Abone ol

Kemal Türkler Mahallesinde bulunan PTT şubesinde emekli ikramiyesi ve işsizlik maaşı ödemesi nedeniyle kuyruklar oluştu. Sıranın bozulmaması için belediye ekipleri tarafından demir bariyerler getirilerek yerleştirildi.

''Kimsenin hayatını tehlikeye atmaya gerek yok"
Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü. Görevliler şube içerisine vatandaşları tek tek aldı. Sırada bekleyen bir kişi, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyulmuş ve herkesin maske taktığını gördüm. Yoğunluk var. Kimsenin hayatını tehlikeye atmaya gerek yok" diye konuştu.



Bariyerli önlem alındığı görüldü
Bahçelievler, Yenibosna'daki PTT'nin önünde de demir bariyerli önlem alındığı görüldü. Burada da kuyrukta bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TTB açıkladı koronavirüste hayat ne zaman normale dönecek? Tüler ürperten bulgu
Türk Eczacıları Birliği'nden maske talimatı! İkinci bir açıklamaya kadar...
Basketbol hocası cani anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü!
Fransa'dan getirilip Kırıkkale'de karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet
Antalya'da arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü kovid-19 testi yaptırmıştı
G.Kore'de hastalığı yenen 51 kişide tekrar korona çıktı! Virüs vücutta gizleniyor diyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya’da 1154 vaka daha tespit edildi! Koronavirüsle mücadele merkezi açıkladı
Ankara'da nakit destek kartı dağıtımı başladı! Başkan Yavaş açıkladı
Konya'da yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise ağza alınmayacak laflar etti
Japonya koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kandil mesajları yeni 2020 Berat Kandili resimli mesajları
Boris Johnson nereli Boris Johnson memleketi Çankırı dedesi Türk
Yorumlar