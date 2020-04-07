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Ankara'da nakit destek kartı dağıtımı başladı! Başkan Yavaş açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 bin 492 vatandaşa nakit destek kartı dağıtımına başladıklarını duyurdu.

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Başkan Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara dönük nakit yardımını başlattıklarını duyurdu.

17 bin 492 kişiye nakit destek kartı

Başkan Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartlarının dağıtımına başlandığını belirtti.

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