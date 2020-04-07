Ankara'da nakit destek kartı dağıtımı başladı! Başkan Yavaş açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 bin 492 vatandaşa nakit destek kartı dağıtımına başladıklarını duyurdu.Abone ol
Başkan Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara dönük nakit yardımını başlattıklarını duyurdu.
17 bin 492 kişiye nakit destek kartı
Başkan Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartlarının dağıtımına başlandığını belirtti.
İnşaat işçisi 62— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2020
Temizlik işçisi 1790
Kıraathane çalışanı 1044
Ayrıca :
Açlık sınırı altı 11407,
Taksici,Servis,Dolmuş,Terzi,Kuaför,MüzisyenSeyyar Simit-Satıcı: 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır.#BirlikteBasaracagiz