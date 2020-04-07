MEB'den sağlık çalışanlarına günde 10 bin adet önlük Mersin pilot il oldu

Önlükler, Sağlık Bakanlığı'nın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek.

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Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyacını karşılamak için üretimlerini artıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mersin'i pilot il seçti.

Gerekli yatırımları yapan MEB, Mersin'de günde 10 bin tek kullanımlık önlük üretmeyi hedefliyor.

Günde 10 bin adet tek kullanımlık önlük

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçları için yatırım yapılan Mersin'deki mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretilecek günde 10 bin tek kullanımlık önlüğün, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda dağıtılacağını bildirdi.

Şimdiye kadar 2 milyon maske üretildi

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti. Bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimi yapılıyor. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı.



AR-GE ÇALIŞMALARI KOORDİNE EDİLİYOR

Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını dile getiren Özer, seçtikleri illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ettiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ilde okulların üretim yaptığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE ULAŞTIRILACAK

"İhtiyaçlara hızla cevap verebilmek için Mersin'deki okulumuza gerekli yatırımı yaptık. Mersin, günde 10 bin tek kullanımlık önlük üretim kapasitesine sahip oldu. Önlükler, Sağlık Bakanlığımızın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ile ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız."