Fatih Terim’in yapılan son testi negatif çıktı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in bugün yapılan Covid-19 testi de negatif çıktı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve 23 Mart tarihinde tedavi altına alınmıştı.

Galatasaray'daki gergin bekleyiş 30 Mart tarihinde son bulmuş ve Fatih Terim hastaneden taburcu olmuştu. Galatasaray'a Fatih Terim'den ikinci bir müjde daha geldi.

Son testi de negatif çıktı

14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan Fatih Terim'in yapılan son testinin de negatif çıktığı öğrenildi. 13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.