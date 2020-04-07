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Bursluluk sınavı 2020 ne zaman hangi konulardan soru çıkacak?

MEB tarafından yapılan bursluluk sınavı ne zaman yapılacak araştırması merak konusu oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayabileceği bursluluk sınavı bu yıl ne zaman uygulanacak? Bursluluk sınavı 2020 konuları neler?

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Bursluluk sınavı 2020 tarihi ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulan bursluluk sınavının yeni tarihi merakla araştırılmaya başladı. 2020 Yılı için alınan bursluluk sınavı başvuru işlemleri 5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayabileceği bursluluk sınavı bu yıl ne zaman uygulanacak? Bursluluk sınavı 2020 konuları neler?

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni sınav tarihini şöyle duyurdu:

“25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik”

BURSLULUK SINAVI 2020 KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak"

Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2020 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

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