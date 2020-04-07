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YÖK Başkanı hayırlı olsun deyip duyurdu! Kararı üniversitelerimize bildirdik

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğretmen adayları son sınıf öğrencileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saraç ''MEB ile koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık'' dedi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ders, ödev ve dosya hazırlığı ile telafi edilebilmesine yönelik karar aldıklarını bildirdi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, YÖK olarak, koronavirüs ile mücadele sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencileri anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öğretmen adayı son sınıf öğrencileri tarafından kendilerine iletilen taleplere yönelik, bir süredir  çalıştıklarını bildiren Saraç, aldıkları yeni karara ilişkin şu bilgileri verdi:"Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde, bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ders, ödev ve dosya hazırlığı ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik."

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