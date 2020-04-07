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Osmaniye'de koronavirüsten taburcu oldu düğüne gider gibi evine gitti

OSMANİYE'de yaşayan İbrahim Sevmez, koronavirüse (kovid-19) karşı dimdik ayakta mücadele verenler arasında yerini aldı. Sağlık ekipleri Sevmez'in durumunun iyiye gittiğini belirleyince kalan tedavisine evinde devam edilmesine karar verildi.

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Osmaniye’de hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

​Kadirli ilçesine bağlı Cemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Sevmez, bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan Sevmez, hemen hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Sevmez'in tedavisine, evinde karantinada devam edilmesine karar verilerek taburcu edildi. 

Konvoy eşliğinde evine gitti

İbrahim Sevmez, arkadaşlarının araçlarıyla yaptığı konvoy eşliğinde ambulansla Kadirli ilçesindeki evine götürüldü. Sevmez, ambulanstan indiği sırada komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

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