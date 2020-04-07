Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı koronavirüsü bahane etti

ADANA'da Ramazan B., evinin bahçesindeki alanda hint keneviri yetiştirmeye başladı. Durumun ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek söz konusu kişiyi gözaltına aldı. Zanlı Sorgusunda koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı için diktiğini söyleyince polisleri şoka uğrattı.

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Adana'da yaşayan Ramazan B. isimli şahıs, evinin bahçesine sera kurup Hint keneviri ekti. bir de olayı normal bir durum gibi savundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

"Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamayınca.."

Ev sahibi Ramazan B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diyen Ramazan B., sevk edildği adliyede nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.