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Benzinde bugün indirim beklentisi! Dün zam yapılmıştı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5 kuruş indirim bekleniyor.

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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağı olarak Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişebiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına dün 15 kuruş zam gelmişti.

Güncel fiyatlar 

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.32 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.

Petrol krizi boyunca benzin 1.45 TL ucuzladıKRİTİK TOPLANTI
OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ örgütünden üç kaynak, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere başlıca petrol üreticilerinin Perşembe günü yapılacak toplantıda ABD’nin de katılması şartıyla üretim kısıntısında anlaşma olasılığı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde petrol talebi corona virüs nedeniyle kabaca %30 yani günde yaklaşık 30 milyon varil düşerken, Suudi Arabistan ve Rusya piyasaya petrol sağlamaya devam ettiler.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar ancak ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.

Bir kaynak, “ABD yoksa, anlaşma da yok” dedi. İki OPEC kaynağı toplantının Perşembe günü video konferansı aracılığıyla TSİ 17.00’da gerçekleşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yapılacak olan anlaşmayla küresel petrol arzının %10-15 azaltılması gerektiğini söylemişti ancak ABD, herhangi bir anlaşmanın parçası olacağına dair bir söz vermemişti.

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