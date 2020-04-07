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Younes Belhanda Cimbom'u bırakmama peşinde

Galatasaray'da 10 numaralı formayı taşıyan Younes Belhanda, menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdi. Sarı-kırmızılı formayı bırakmamak istediğinin mesajını vermeye çalışan Faslı oyuncu, maaşında indirime de gitmeye hazır durumda. Yeni sözleşmenin olup olmayacağına Fatih Terim karar verecek.

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Galatasaray'ın en fazla tartışılan isimlerinden Younes Belhanda sarı-kırmızılı formayı bırakma niyetinde değil. Faslı oyuncunun yeni kontrat istediği ortaya çıktı. Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 30 yaşındaki futbolcudan sürpriz talep herkesi şaşırttı.

İndirime hazırım mesajı yönetime gitti

Üç senedir sarı-kırmızılı formayı giyen Belhanda kulüpte mutlu olduğunu ve yeni bir sözleşmeye imza atmak istediğini bildirdi. Tecrübeli oyuncu yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını da menajeri aracılığıyla iletti.

Terim'in dediği olacak

Hep tartışılan bir isim olan 10 numara pozisyonundaki futbolcu konusunda yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket edecek. Ancak Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro net ücret alan ve bonuslarla beraber yıllığı 4.5 milyon euroya yaklaşan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi rahatsız ediyor.

Sergilediği duruş yeni sözleşmeyi iptal edebilir

Faslı futbolcunun performansının da istenen düzeyde olmaması ve sergilediği tavırlar da yine bu konuya sıcak yaklaşılmamasının nedeni oldu. Üstelik sarı-kırmızılı yönetim yaz dönenimde Belhanda'yı satmanın planlarını yapıyordu.

Galatasaray'da 2 şampiyonluk gören Belhanda bu sezon istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekmişti. Fatih Terim ise kimsenin beklemediği bir dönemde Faslı futbolcuyu oynatmayı tercih etmişti.

Arap ligleri Belhanda diyor

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın 3 sene önce 8 milyon euro bonservis ödeyerek Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuyu özelikle Arap liglerinden birçok takımın istediği biliniyor.

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