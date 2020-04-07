Mircea Lucesku: Alacaklarının beşte birine razı olacaklar

Türkiye'de büyük görevler üstlenen Mircea Lucesku koronavirüs (kovid-19) sonrası futbolun ne şekilde devam edeceği hakkında görüşlerini söyledi. Lucesku, yeni dönemin genç oyuncuların dönemi olacağına değinerek kimsenin yüksek maaşları beklememesi gerektiğini söyledi.

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Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve Milli Takım'da görev yapan Mircea Lucescu, futbolun salgın sonrasında varacağı nokta ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Lucesku, "Şu anda ne ligler, ne şampiyonluklar, ne para..." diyerek, "Hepimiz için ‘futbolsuzluk’ büyük bir boşluk. Hafta sonları futbol olmadığı için günleri bile şaşırır olduk. Ama büyük bir felaketle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

'Alacaklarının beşte birine razı olacaklar' ihtimali

Salgın sonrasında ekonomik bir darbe beklediğini söyeleyen Lucesku, "Futbolcular, teknik adamlar... Bu salgın sonrası oluşacak zor şartlara adapte olmalılar. Eskisi gibi ‘büyük kontratlar’ alamayacaklar. Belki aldıklarının 5’te birine razı olacaklar." dedi.

Mircea Lucesku sözlerine şöyle devam etti:

Bir kaç yıl, yani durumlar düzelene kadar, futbolcusundan taraftarına herkes büyük fedakârlıklar yapmak zorunda kalacak. Koronavirüs tüm standartları alt üst ederken, bir kesime de büyük bir kapı açıyor. ‘Yeni dönem’, genç futbolcuların olacak. Kulüpler uzunca bir süre bol sıfırlı kontratları veremeyeceği için, daha da hızlı bir şekilde altyapıya yönelecek. Bu görülmemiş kriz bitene kadar futbolu genç isimler sırtlayacak.

Lucescu ayrıca, salgın ve dünyadaki gelişmeleri de endişeyle izlediğini sözlerine ekledi.