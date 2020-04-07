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Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını söylemişti.

''Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz''
Video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanı da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Son durum bu sabah görüntülendi
Açıklamaların ardından Atatürk Havalimanı'ndaki son durum sabah saatlerinde görüntülendi. Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü. Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

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