Papa cinsel tacizden tutuklanan papaz ve kardinaller için dua etti

AVUSTRALYA Yüksek Mahkemesi, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan altı yıla mahkûm olan eski Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu kabul etti. Papa ise manidar bir şekilde ‘haksız yere suçlanan’ kişiler için dua ettiği bir ayin gerçekleştirdi.

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Avustralya Yüksek Mahkemesi, Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan altı yıl hapse mahkûm edilen 78 yaşındaki eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in temyiz başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Pell’in mahkûm olduğu Melbourne Bölge Mahkemesi’ndeki jürinin duruşmada sunulan tüm kanıtları düzgün bir şekilde değerlendirmediğine hükmederek cinsel taciz mahkûmiyetini bozdu.

Pell: Adaletin temeli doğruluktur

Kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada “Adaletin temeli doğruluktur” ifadelerini kullanan ve suçlu olmadığını bildiğini savunan Pell, kendisini suçlayanlara karşı ‘kötü niyet taşımadığını’ söyledi.

Serbest bırakılması bekleniyor

Eski Kardinal George Pell’in, Victoria eyaletinde tutulduğu Barwon Hapishanesi’nden bugün serbest bırakılması bekleniyor.

Papa: Haksız cezalara çarptırılanlar için dua etmek istiyorum

Mahkemenin kararı açıklamasından sadece birkaç saat sonra Vatikan’da ise ‘manidar’ bir ayin gerçekleşti. Konutunda her sabah dua eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bu kez ‘haksız yere hüküm giyenleri’ hatırlamayı tercih etti. Papa, “Bugün, uyuşmazlıktan kaynaklı haksız cezalara çarptırılanlar için dua etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Oy birliğiyle mahkûm edilmişti

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar söz konusu davaların 26 Şubat 2019’da düşmesinin ardından açıklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Pell, 13 Nisan 2019’da çıkartıldığı mahkemede, yedi hâkimin oy birliğiyle aldığı kararın ardından altı yıl hapse mahkûm edilmişti.

Hüküm giyen en üst düzeyli görevli

George Pell, böyle bir suç nedeniyle hüküm giyen en üst düzeyli görevli oldu.