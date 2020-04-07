Van'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu oldu
VAN'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 4 hasta iyileşerek taburcu edildi.Abone ol
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 2'si hemşire 4 kişinin hastalığı yenerek taburcu edildiğini aktardı.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bilmez, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
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