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Van'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu oldu

Anadolu Ajansı

VAN'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 4 hasta iyileşerek taburcu edildi.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 2'si hemşire 4 kişinin hastalığı yenerek taburcu edildiğini aktardı.

Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bilmez, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

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