Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısımda bin odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti.