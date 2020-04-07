Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgınıyla İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söylemişti. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe’de çalışmalar başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısımda bin odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe’de bin yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi.
Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.
Atatürk Havalimanı'nda ise son durum sabah saatlerinde görüntülendi. Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü.