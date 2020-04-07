CHP'de ikinci ölüm! Yönetici koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.Abone ol
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden CHP yöneticisi sayısı ikiye yükseldi. CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Hafta başında da CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Gürsel Tekin Twitter hesabı üzerinden duyurdu
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Karakoç'un yaşamını yitirdiğini CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Tekin, "CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik.— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) April 6, 2020
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/shr9bn5Cgp
Karakoç 4 akrabasının katılacağı törenle defnedilecek
66 yaşında olan Karakoç, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Yeşilyurt’taki karantina hastanesinde tedavi altında alınmıştı. Karakoç'un birinci dereceden 4 akrabasının katılacağı cenaze merasimiyle defnedileceği öğrenildi.
Canan Kaftancıoğlu'nun inadı nedeniyle mi?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koronavirüs uyarılarına rağmen ertememediği 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ne katılan Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, Covid-19'a yakalanmış ve geçen gün de vefat etmişti.