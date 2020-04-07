HABER /  GÜNCEL
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

CHP'de ikinci ölüm! Yönetici koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden CHP yöneticisi sayısı ikiye yükseldi. CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Hafta başında da CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

Gürsel Tekin Twitter hesabı üzerinden duyurdu

CHP Torbalı ilçe yöneticisi Karakoç'un yaşamını yitirdiğini CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Tekin, "CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. 

Karakoç 4 akrabasının katılacağı törenle defnedilecek

​66 yaşında olan Karakoç, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Yeşilyurt’taki karantina hastanesinde tedavi altında alınmıştı. Karakoç'un birinci dereceden 4 akrabasının katılacağı cenaze merasimiyle defnedileceği öğrenildi. 

Canan Kaftancıoğlu'nun inadı nedeniyle mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koronavirüs uyarılarına rağmen ertememediği 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ne katılan Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, Covid-19'a yakalanmış ve geçen gün de vefat etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de coronavirüs vaka sayısı çok arttı! Fahrettin Koca son durumu açıkladı
Fatih Portakal ne dedi? Olay sözlere Erdoğan ve BDDK suç duyurusunda bulundu
Ege Üniversitesi’ndeki koronavirüs vakaları iyileşiyor! Güzel haber
İnfaz teklifi bugün Meclis'te görüşülecek! Yasada neler var?
Altın fiyatları rekora doymuyor! Bakın ne kadar oldu
Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'e tazminat davaları yağacak
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Erbaş'tan Berat Kandili mesajında vatandaşa çağrı
TESK Başkanı Palandöken'den fatura tepkisi! Kapalı dükkanın ortalama tüketimi mi olur
Papa cinsel tacizden tutuklanan papaz ve kardinaller için dua etti
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı koronavirüsü bahane etti
Berat Kandili önemi nedir Diyanet Berat Kandili ne demek?
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman hangi konulardan soru çıkacak?
Yorumlar