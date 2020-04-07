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Konya'da madde bağımlısı genç anne ve babasını rehin aldı

Anne ve babasını rehin aldıktan sonra evde yangın çıkaran genç, polis ekipleri tarafından müdahale edilerek gözaltına alındı.

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Konya'nın Meram ilçesinde madde bağımlısı olan Y.Y., anne ve babasıyla evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın giderek büyümesiyle Y.Y., anne ve babasını evde rehin aldı.

Evde yangın çıkardı 

Elindeki tabancayla etrafa ateş eden genç, evde yangın çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eve gelen polis ekipleri tarafından Y.Y., gözaltına alındı.

Anne ve baba hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Rehin alınan anne ve baba kontrol amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.Y.'nin kesici aletle koluna zarar verdiği belirlendi.

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