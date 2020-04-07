Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Valbuena, ''Kariyerimin çok önemli bir zamanıydı ve Fenerbahçe'de oynadığım için mutluyum. 2 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu. Çünkü işler biraz karışmaya başlamıştı.'' dedi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Olympiakos'a gönderdiği Valbuena, Koronavirüs, Fenerbahçe ve Yunanistan'daki son durum hakkında açıklamalar yaptı.

Türkiye'de Fenerbahçe çatısı altında harika zamanlar geçirdiğini anlatan Valbuena şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye'de yaşadıklarım hep pozitif. Harika bir kulüp, harika taraftarları vardı. Çok ilgi vardı, dışarı çıkamıyordum. Sürekli fotoğraf istiyorlardı. Çok, çok seviyorum o taraftarları. Orada çok harika 2 sezon geçirdim. 2. sezonda sözleşmemde 25 maça çıkarsam, opsiyonun devreye gireceği bir madde vardı. Yönetim bunu istemedi ve iptal ettik. Çok, çok büyük bir kulüp. İstanbul dendiğinde şu anda bile kalbim küt küt atmaya başlıyor.

''Ayrılıp yoluma bakmam gerekiyordu''

Maalesef maaşlar her zaman zamanında yatmıyordu, gecikmeler oluyordu. Futbolu da etkilediği olmuştur ama çok söylenecek bir şey yok. Yüzde 100'ünü veriyordu herkes, taraftarlar da bunu istiyordu. Kariyerimin çok önemli bir zamanıydı ve Fenerbahçe'de oynadığım için mutluyum. 2 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu. Çünkü işler biraz karışmaya başlamıştı ve benim de ayrılıp yoluma bakmam gerekiyordu. Olympiakos kararı nedeniyle de mutluyum.

''Çok ciddi bir sağlık krizi yaşıyoruz''

Yunanistan'da da durum dünyadakiyle benzer. Çok ciddi bir sağlık krizi yaşıyoruz ve zor günler geçiriyoruz. Ancak birlik olursak, birbirimizi desteklersek, yardıma ihtiyacı olan insanları, doktorları ve hemşireleri desteklersek. Bu hastalık ile savaşırız ve yayılmasını da engelleriz.''