Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri bu sene koronavirüs nedeniyle 1 ay erken yatıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Evden emekli maaşı nasıl alınır?

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Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle erken ödenmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların ve Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı tarihi duyurmuştu. Selçuk ayrıca Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulamıştı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, bayram ikramiyesi evden nasıl alınacak?

12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

- 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

- 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

- 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

- 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

- 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.

Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.