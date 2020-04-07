HABER /  OTOMOBİL
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini duyurdu.

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişikliği açıkladı.

"3 ay içerisinde..."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şunları kaydetti: Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kuvvetli fırtınaya dikkat! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK Başkanı hayırlı olsun deyip duyurdu! Kararı üniversitelerimize bildirdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler
11 köyü karantinada olan Sinop'ta siteye asılan rezil yazıya bakın!
Barajlarda yeteri kadar su var mı? Pakdemirli açıkladı
Bakan Varank duyurdu: 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Türkiye'de coronavirüs vaka sayısı çok arttı! Fahrettin Koca son durumu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da traktöre çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi 3 yaralı
Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı ne zaman ödenecek?
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı yoğun bakıma götüren süreç
ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi
Konya'da madde bağımlısı genç anne ve babasını rehin aldı
Boris Johnson nereli Boris Johnson memleketi Çankırı dedesi Türk
Yorumlar