Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini duyurdu.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişikliği açıkladı.

"3 ay içerisinde..."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şunları kaydetti: Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek.