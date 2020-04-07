Kuvvetli fırtınaya dikkat! Meteoroloji uyardı bakın kaç gün sürecek
TÜRKİYE kuvvetli fırtınanın etkisi altında. Meteoroloji Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgarların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda da sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale'nin ve Balıkesir'in güney kesimleri, Manisa, Uşak, Denizli, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın durumu
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.