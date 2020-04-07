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Alexis Sanchez, Ada'ya dönüyor

İTALYA Serie A ekiplerinden Inter'de kiralık olarak forma giyen Alexis Sanchez, Milano ekibinde gösterdiği kötü performansın ardından sezon sonunda Ada'ya geri dönecek.

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İngiltere'nin The Sun gazetesinin haberine göre, Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, performansından memnun olmadığı Sanchez ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

Sezon sonunda Manchester United'e geri dönecek olan Şilili futbolcu için İngiltere'den talipler var. Alexis Sanchez transferi için girişimlere başlayan West Ham, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda kararlı.

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın, Alexis Sanchez'i satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü kaydedildi. The Sun'da yer alan bilgiye göre, oyuncunun haftalık 505 bin Pound'luk ücret alması Londra ekibinin önündeki tek engel olsa da, Alexis Sanchez ile bu konuda anlaşılması durumunda Şilili futbolcu gelecek sezon West Ham forması giyebilir.

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