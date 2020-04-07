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Antalya'da arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü kovid-19 testi yaptırmıştı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşını ziyaret için evine giden, KOAH hastası Hüseyin İncirbelen (40), fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Nefes darlığı şikayetiyle geçen ay hastaneye başvuran İncirbelen'in yapılan 'Covid-19' testinin negatif çıktığı belirlendi

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde meydan geldi. Hüseyin İncirbelen, ziyarete gittiği arkadaşı M.Ç.'nin evindeki mutfakta otururken, aniden fenalaşıp, masanın üzerine yığıldı.

Uyuşturucu kullanmaktan kaydı çıktı

M.Ç.'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, İncirbelen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. KOAH hastası olan İncirbelen'in uyuşturucu kullandığı ve poliste 'uyuşturucu kullanmak'tan kaydı olduğu belirlendi.

Geçen ay Covid-19 testi yaptırmış

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in, geçen ay nefes alamadığını belirterek, Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve 'Covid-19' testi yapıldığını belirledi. Test sonucu negatif çıkan İncirbelen'in cansız bedeni, yeniden test yapılmak ve incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

M.Ç., polislere, dün öğleden sonra kendisini ziyarete gelen arkadaşı Hüseyin İncirbelen'in, bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve masaya yığılıp, kaldığını anlattı.

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