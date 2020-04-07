Emel Müftüoğlu koronavirüs şoku yaşadı! Sitede alarm verildi
Yaşadığı sitede komşularının koronavirüse yakalanmasının şokunu yaşayan ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, alarma geçerek yaşadığı villasını dezenfekte ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına rağmen dışarı çıkanlara tepki gösteren Emel Müftüoğlu, koronavirüs şoku yaşadı. Yaşadığı sitede komşularında virüs tespit edilen ünlü şarkıcı evini dezenfekte ettirerek alarma geçti.
Tüm dünyayı tehdit eden korona salgınına aldırış etmeyip dışarı çıkanlar için ''sopayı alıp, falakaya yatıracağım'' sözleriyle tepki gösteren Müftüoğlu'nu salgın korkusu sardı. Sanatçının evinin iki yanındaki villada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilince, tüm site özel bir şirketten gelen ekipler tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.
"Kızına ve yardımcısına yasak getirdi": Bugünlerde evinin bahçesine bile adım atmayan Müftüoğlu, birlikte yaşadığı kızı ve yardımcısına da dışarı çıkmayı yasakladı.
Sanatçı Müftüoğlu, dışarı çıkanlarla ilgili sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok bu kadar dolaşan insan varken... Halbuki herkes anlayış olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık."