Emel Müftüoğlu koronavirüs şoku yaşadı! Sitede alarm verildi

Sanatçı Müftüoğlu, dışarı çıkanlarla ilgili sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok bu kadar dolaşan insan varken... Halbuki herkes anlayış olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık."