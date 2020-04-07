Olay koronavirüs videosu! Ünlülerin sesinden kıpır kıpır #EvdeKal çağrısı

Uğur Akdora'nın bestecisi olduğu "Neler oluyor hayatta" şarkısından uyarlama yaparak virüse karşı evde kalmanın önemini güldürerek anlatan İsmail Baki Tuncer'in videosu, hayranlarından tam not aldı.

Anadolu Ajansına özel yaptığı ses taklitleriyle de "evde kal" çağrısını yineleyen Tuncer, Anadolu Ajansının 100. yılını kutlayarak, "Basın da bu süre zarfında sahada görevini yapmaya devam ediyor. Habersiz kalmayalım diye emek veriyor. 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının 100'üncü yılını içten kutluyorum." dedi.

Tuncer, tüm dünyada etkili olan virüse karşı bireysel olarak herkesin mücadele ettiğini, Türk gencinin bu süre zarfında evde kalması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da yaşamını sürdürdüğü evden ailesiyle birlikte çıkmamaya özen gösterdiğini anlatan Tuncer, virüsü taşıyabilme özelliği yüksek olan gençlerden insanlara zarar vermemek adına hassasiyet göstermesini istedi.

Tuncer, ailesi ile hazırladığı klibin pozitif dönüşlerinin olduğunu dile getirerek, "Klibin yönetmenliğini evden de olsa Nuri Yıldız üstlendi. Güzel direktifler verdi. Metin yazarım Bilal Akçay sözleri hazırladı. Eşim ışık tuttu. Çocuklar kameraman oldu. 3 gün süren bir çalışmayla ortaya bu iş çıktı. Amacım birazcık tebessüm ettirerek, düşündürmekti. Kıymetli sanatçılarımızın seslerinden 'bir de bu gerçek rüya olsa' dedim. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Metin Akpınar gibi kıymetli sesler var." diye konuştu.