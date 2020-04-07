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Iraklı spiker koronavirüs ile röportaj yaptı sosyal medyada olay oldu

Binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken; Irak televizyonlarında yayın yapan bir kanalın koronavirüs ile röportajı güldürdü.

Irak televizyonlarında yayın yapan Aletejah TV isimli kanalın koronavirüs ile röportajı hem bilgilendirdi hem gülümsetti.

Virüsle ilgili merak edilenleri sordu

Iraklı televizyon kanalı Aletejah TV, koronavirüs ile röportaj yaptı. Sosyal medyada yayılan videoda, sunucu virüsle ilgili merak edilenleri tek tek soruyor. Koronavirüsün kötü yanları, kimlere bulaştığı, hangi ortamları sevdiği, iyi bir yanının bulunup bulunmadığı sorusunu cevaplayan virüsün cevaplarının da ders niteliğinde olduğu görüldü.

Video sosyal medyada hızla yayıldı

Video sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken kimi izleyenler olumlu yorum yaptı, kimi videonun gülünç olduğunu belirtti.

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