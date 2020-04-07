MEDYA

Amerika'da Evangelistler'in dikkat çeken coronavirüs vaazları

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD’de, Trump’a olan desteğiyle bilinen Evangelist grupların liderlerinin, virüse karşı yaptığı vaazlar dikkat çekmeye devam ediyor.

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri aşırı muhafazakar grup Evangelistler koronavirüs ile ilgili vaazları dikkat çekiyor.

Amerikalı televizyoncu Copeland televizyon programında Hz. İsa'dan güç aldığını ve koronavirüsün bittiğini söyledi.

Bir başka Evangelistler televizyon programında çarpıcı açıklamada bulundu. ABD'li sunucu "Coronavirüs pandemisi tanrıya sırtını çeviren bir dünyanın sonucudur" dedi.

Amerikalılar alınan tüm tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen toplu halde kiliseye gitmeye devam ediyor. Kendisine "Eğer hastalanırsan diğer insanlara bulaşabileceğinden endişe etmiyor musun?" diye sorulan bir kadının "Hayır İsa'nın kanıyla kaplıyım" cevabını vererek herkesi şaşırttı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sinop'ta sağlık çalışanlarına çirkin muamele!
İnfaz teklifi bugün Meclis'te görüşülecek! Yasada neler var?
Altın fiyatları rekora doymuyor! Bakın ne kadar oldu
Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'e tazminat davaları yağacak
Evsizlere konaklama projesi başlıyor Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: İki hakemimiz pozitif
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Radamel Falcao'dan 45 saniyede 106 mekik
Boris Johnson kendi etti kendi buldu mu! Covid-19 için neler söylemişti!
Yoğurtlu krep nasıl yapılır işte oldukça kolay tarifi!
Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Konya'da anne ve babasını rehin alıp, evde yangın çıkardı
Coronavirüsten kaç kişi iyileşti? Dünya çapındaki rakamlar umut verici
Arka Sokaklar 549. bölüm 2. fragmanı
Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu