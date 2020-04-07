Amerika'da Evangelistler'in dikkat çeken coronavirüs vaazları

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri aşırı muhafazakar grup Evangelistler koronavirüs ile ilgili vaazları dikkat çekiyor.

Amerikalı televizyoncu Copeland televizyon programında Hz. İsa'dan güç aldığını ve koronavirüsün bittiğini söyledi.

Bir başka Evangelistler televizyon programında çarpıcı açıklamada bulundu. ABD'li sunucu "Coronavirüs pandemisi tanrıya sırtını çeviren bir dünyanın sonucudur" dedi.

Amerikalılar alınan tüm tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen toplu halde kiliseye gitmeye devam ediyor. Kendisine "Eğer hastalanırsan diğer insanlara bulaşabileceğinden endişe etmiyor musun?" diye sorulan bir kadının "Hayır İsa'nın kanıyla kaplıyım" cevabını vererek herkesi şaşırttı.