Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabından ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin kıyaslandığı bir video paylaştı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz."