MEDYA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabından ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin kıyaslandığı bir video paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'dan getirilip, Kırıkkale'de karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet
Antalya'da arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü kovid-19 testi yaptırmıştı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi
G.Kore'de hastalığı yenen 51 kişide tekrar korona çıktı! Virüs vücutta gizleniyor diyorlar
İran Sağlık Bakanı açıkladı! İşte koronavirüsün kontrol altına alınacağı tarih
Ömer Çelik'ten sert tepki hastalıklı zihniyet
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rize'de, cami hoparlöründen güldüren 'evde kalun' anonsu
Amerika'da Evangelistler'in dikkat çeken coronavirüs vaazları
Bayram ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre ödeme günleri
Radamel Falcao'dan 45 saniyede 106 mekik
Boris Johnson kendi etti kendi buldu mu! Covid-19 için neler söylemişti!
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı giriş
Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman hangi konulardan soru çıkacak?