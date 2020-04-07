Boris Johnson kendi etti kendi buldu mu! Covid-19 için neler söylemişti!

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Johnson'ın sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı yer aldı. BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg kararın, gerekmesi ihtimaline karşı Johnson'ı solunum cihazına yakın tutmak için alındığını aktarıyor.

Johnson'ın bilincinin açık olduğunu ve solunum cihazına bağlı olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Johnson'a yoğun bakıma girmeden önce oksijen verildiğini söylüyor.

Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson son bir ayda öne çıkan koronavirüs açıklamaları ise dikkat çekti. Boris Johnson'ın koronavirüs ile ilgili son bir ayda şunları söylemiş;

-Önceki gün bir hastanedeydim orada koronavirüs hastaları vardı. Herkesle el sıkıştım. Koronavirüsten ölen kişi ve ailesine taziyelerimizi iletiyoruz elbette.

-Şimdilik işler hala eskisi gibi devam ediyor. Yine bunu söyleyeceğim yapabilceğimiz en iyi şey ellerinizi yıkamak. Sıcak su kullanarak,milli marşın ilk iki kıtasını söyleyerek.

-Bunun dahada da yayılacağını söylemeyelim. İngiliz halkı ve sizinle açık konuşmalıyım. Daha çok aile,sevdiklerinin zamanlarından önce kaybedecekler.

-Bu akşam İngiliz halkına basit bir talimat vermek zorundayım. Evinizde kalmalısınız.